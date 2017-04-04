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СК опубликовал список погибших в Петербурге
В интернете опубликован список с именами 10 погибших при теракте в петербургском метро. Имена жертв приводит РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России (СК РФ).
Список погибших, чьи личности установлены:
Алиева Динара Самандаровна (08.10.1996),
Арышев Максим Витальевич (18.08.1996),
Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991),
Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998),
Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966),
Налимов Юрий Павлович (07.06.1945),
Петров Денис Романович (27.12.1991),
Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000),
Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990),
Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).
В ведомстве заявили, что идентификация личности еще четверых погибших потребует проведение генетической экспертизы, так как визуальное опознание невозможно. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще 49 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. На станции «Площадь Восстания» полицейские обезвредили другое взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.
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