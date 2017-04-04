Барабанщика The Fall избили в поезде

Барабанщик британской рок-группы The Fall Кейрон Меллинг получил многочисленные травмы в результате избиения. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Манчестера в Блэкберн. Двое неизвестных напали на музыканта и избили его, после чего затоптали ногами.

По словам очевидцев, 34-летнего Меллинга обнаружили в луже крови. Нападавших сняои на камеры видеонаблюдения.

В настоящее время музыкант с травмами головы находится у себя дома. Менеджер The Fall Эд Блэйни подтвердил факт избиения, но отказался от дальнейших комментариев до окончания расследования.

В марте портал BBC Music ошибочно сообщил о смерти фронтмена коллектива Марка Эдварда Смита , который в тот день отмечал свое 60-летие. Позже ресурс принес извинения за ложные сведения.

The Fall была основана в Манчестере в 1976 году. В дискографии коллектива 30 студийных альбомов. Критики называют The Fall одной из самых авторитетных и долговечных постпанк-групп.