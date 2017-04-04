СМИ дозвонились до «покойного террориста из метро» Джалилова

Агентство «Росбалт» утверждает, что сумело дозвониться до объявленного террористом-смертником Акбаржона Джалилова, несмотря на официальную версию о его гибели при подрыве бомбы в метро Санкт-Петербурга.

«Нет, здесь произошла какая-то ошибка», — заявил Джалилов «Росбалту», при этом СМИ не уточняет иные обстоятельства разговора.

Отметим, что практически одновременно с информацией «Росбалта» Следственный комитет объявил его виновником теракта.

«Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство», — говорилось в релизе СК.

Напомним, что до Джалилова СМИ на основе источников в следственных органах уже подозревали в терроризме двух других человек, однако один из них оказался случайным прохожим, а второй — жертвой.