Названа предварительная версия теракта в Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник. Личность преступника установлена. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, террористом был 23-летний уроженец Средней Азии. Мужчина с бородой и в одежде ярко-синего цвета, которого изначально подозревали в организации теракта, явился в полицию и заявил о своей невиновности.

По версии следствия, террористов было двое. Второй преступник заложил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». Сотрудники полиции заметили и обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель.

3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 11 человек, еще 45 человек получили ранения.