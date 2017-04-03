Опубликован полный список раненых при теракте в метро Санкт-Петербурга

В интернете появился список всех раненных при теракте в санкт-петербургском метро. У пострадавших диагностированы осколочные ранения, травмы головы, контузии. Список публикует портал LIFE

1. Быстрова Марина Евгеньевна

2. Хасиев Виталий Вилич

3. Митрофанова Наталия Владимировна

5. Станиславюк Дмитрий Дмитриевич

8. Медянцева Елена Владимировна

11. Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович

12. Неизвестная №509, примерно 70 лет

13. Неизвестная №510, примерно 35 лет

14. Неизвестная №511 (Эвелина), примерно 24 года

15. Неизвестная №512, примерно 20 лет

16. Бугрова Ирина Леонидовна

17. Петрухина Светлана Николаевна

18. Малыха Нина Ивановна, 64 года

19. Бугрова Анастасия Витальевна

20. Слесаренко Анжелика Геннадьевна

21. Куварин Константин Дмитриевич

25. Баранцевич Игорь Алексеевич

27. Соседова Надежда Максимовна

28. Володько Михаил Валентинович

29. Бахлыкова Евгения Андреевна

30. Зонов Михаил Григорьевич

32. Меливоев Нуридин

34. Абламская Анна Николаевна

35. Зяблицкая Вера Александровна

37. Чмыкало Тереза Владимировна

38. Сушкевич Юрий Казимирович

39. Головкова Светлана Борисовна

40. Тарасенков Руслан Игоревич

41. Зяблицкая Александра Андреевна

3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 10 человек, еще около 40 человек получили ранения. Полицейские предотвратили еще один взрыв на станции «Площадь Восстания». Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.