Источник: при взрыве в метро Петербурга погибли 14 человек

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, 10 человек погибли при взрыве в вагоне, еще двое пострадавших скончались в Мариинской больнице.

Еще одна женщина скончалась в "скорой" во время госпитализации в больницу.

По предварительной информации, характер травм у погибших говорит о том, что самодельное взрывное устройство было начинено металлическими шариками и гайками.