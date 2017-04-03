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Газета.Ru

Источник: при взрыве в метро Петербурга погибли 14 человек

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.
По данным издания, 10 человек погибли при взрыве в вагоне, еще двое пострадавших скончались в Мариинской больнице.
Еще одна женщина скончалась в "скорой" во время госпитализации в больницу.
По предварительной информации, характер травм у погибших говорит о том, что самодельное взрывное устройство было начинено металлическими шариками и гайками.
В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт - 2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По официальным данным, погибли 10 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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