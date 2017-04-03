Очевидцы рассказали о бездействии полиции перед взрывом в метро

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции отказались проверять брошенный рюкзак на одной из станций метро за несколько часов до теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу города Алину.

«Сегодня утром я ехала на работу, и на станции Спасская, примерно в 9:55, увидела бесхозную сумку. Было видно, что это не та вещь, которую случайно забыли. Это был старый, плотно набитый, с оторванной ручкой рюкзак. Я подошла к сотрудникам полиции и сообщила об этом. Часто бывали ситуации, когда станцию закрывали, чтобы все проверить. Но в этот раз меня вежливо попросили пройти дальше, не обращать внимания», - заявила собеседник агентства.

3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 40 человек получили ранения. Врачи оценивают состояние шестерых пострадавших как тяжелое. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.