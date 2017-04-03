Эксперт объяснил, как могли пронести взрывчатку в метро Петербурга

По предварительным данным, для подрыва в питерском метро террористы использовали самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

О том, как устроена система проверки в метро, и почему на взрывчатку не среагировали рамки металлоискателей, мы поговорили с экс—начальником антитеррористического подразделения ФСБ Александром ГУСАКОМ.

- На такую массу металла детекторы, несомненно, должны были среагировать. На рамках на входе в метро есть световое табло, где встроено несколько лампочек. Если металла много — зажигается целая шкала. И подозрительного человека должны проверить. Теперь надо смотреть, а было ли это световое табло вообще включено? Опять же, взрывное устройство мог пронести кто-то из обслуживающего персонала метро. А если террорист его пронес в подземку, значит его пропустили, или целенаправленно или по халатности.

Если пронести, например, тротиловую шашку весом 400 грамм, в которой детонатор весит буквально 50 граммов, рамки металлоискателей ее вообще могут не обнаружить. Тут нужны более продвинутые технологии, в частности - газоанализаторы. А вообще система безопасности должна включать агентурно-оперативную работу и розыскные мероприятия. Теракт — это уже последний шаг. В данном случае получается, что об этой группе террористов, которая заложила взрывные устройства в вагоне, а также в вестибюле на станции «Площадь восстания», никто ничего не знал.

- Как распространяется взрывная волна в замкнутом пространстве?

- Происходит взрыв, создается огромное давление. Ударная волна с огромной скоростью распространяется вверх и вниз. Препятствия уменьшают ее распространение. В первые мгновения погибли те, кто был в радиусе одного—трех метров от взрывного устройства. Остальные пассажиры оказались посеченными осколками и контуженными. Это был по сути фугасный взрыв, который убивает и калечит людей из-за резкого сжатия воздуха.