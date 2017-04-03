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На месте взрывов в петербургском метро обнаружили 12 тел
На месте взрывов в метро Санкт-Петербурга спасатели обнаружили 12 тел. Об этом сообщает портал LIFE.
Восемь тел было найдено в вагоне, два – на станции и два – в туннеле. Также сообщается, что были обнаружены фрагменты тел. 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремели два взрыва. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 50 человек получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной версией взрывов теракт.
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