Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Петербурженка рассказала о первых минутах после взрывов в метро
Петербурженка Людмила Винник рассказала, что после взрывов в метро Петербурга, где в это время было много пассажиров, люди испугались и старались быстрее выйти на поверхность.
"Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП… на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", — сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", — добавила она.
Винник также отметила, что утром станция была закрыта на вход и выход.
Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.
Оставить комментарий