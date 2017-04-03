Петербурженка рассказала о первых минутах после взрывов в метро

Петербурженка Людмила Винник рассказала, что после взрывов в метро Петербурга, где в это время было много пассажиров, люди испугались и старались быстрее выйти на поверхность.

"Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП… на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", — сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", — добавила она.

Винник также отметила, что утром станция была закрыта на вход и выход.