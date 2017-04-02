Убивший 20 прихожан смотритель храма объяснил мотивы своего преступления

Полиция допросила священнослужителя, убившего в пакистанском суфийском храме 20 прихожан. Рассматриваются две версии трагедии, сообщает AFP со ссылкой на полицию.

«Хранитель храма, 50-летний Абдул Вахид, признался в убийстве этих людей. Он заявил, что боялся, будто бы они убьют его. Подозреваемый похож на параноика, однако преступление может быть связано с борьбой за святилище», - заявил представитель полиции Зульфикар Хамид.

В полиции говорят, что смотритель храма мог подсыпать жертвам наркотические вещества, прежде чем расправиться с ними. Окончательно это должно подтвердить вскрытие.

Инцидент произошел в пакистанском городе Саргодха в минувшую пятницу. Смотритель суфийского мавзолея Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм. Он принимал их по одному и угощал отравленной едой, а затем раздевал, избивал палкой и колол кинжалом. Трем женщинам удалось сбежать, они обратились в полицию. Абдул Вахид и два его предполагаемых сообщника задержаны.

Пакистанские СМИ пишут, что суфий был членом избиркома Пакистана. Ранее он уже проявлял агрессию к прихожанам.

Суфизм - эзотерическое течение в исламе, проповедующее аскетизм и духовность. Последователей суфизма называют суфиями.