В Париже совершено нападение на российского режиссера

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 31 марта, когда Сурина возвращалась домой.

По словам режиссера, ее жестоко избил неизвестный мужчина «европейской внешности». «У меня лицо превратилось в кровавое месиво, все переломано», — утверждает она. Россиянка отметила, что мужчина бил ее, пока она не привлекла внимание прохожих криками. Заметив других людей, преступник сбежал.

Врачи диагностировали у 33-летней россиянки сотрясение мозга, перелом носа и скуловой кости, а также глубокое рассечение в области лба.

По мнению режиссера, нападение на нее могло быть «подстроенным», потому что произошло недалеко от ее дома. Сурина подчеркнула, что полиция до сих пор не начала расследование инцидента.

Друг Суриной Ибрагим Цураев рассказал телеканалу НТВ , что у женщины сломаны ребра, нос и челюсть. Он добавил, что нападавший был «достаточно большого телосложения и высокого роста». По данным НТВ, два года назад на Сурину в Париже напали два молодых человека и сорвали с ее одежды георгиевскую ленту. Телеканал отмечает, что «в Париже девушка активно занимается продвижением российской культуры».

Елена Сурина — автор документального короткометражного фильма «Мим без грима» (Mime Sans Grime). В главной роли там выступает ученик создателя французской школы мимов Марселя Марсо — актер и мим Жан Бернар Лаклотт.