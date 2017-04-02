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Генпрокурор Украины рассказал о поездке убийцы Вороненкова в ДНР
Бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины Павел Паршов, которого Киев называет исполнителем убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, за несколько недель до покушения посетил территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.
По его словам, 6 марта Паршов был замечен в Донецке. «Мы обыскали квартиру, где он остановился с двумя людьми», — утверждает генпрокурор.
Также Луценко сообщил, что Паршов контактировал с ополченцами на неподконтрольных Киеву территориях. Все это дает основания подозревать, что к организации убийства Вороненкова причастна Россия, считает глава надзорного ведомства.
В причастности к гибели бывшего депутата Москву обвинял и президент Украины Петр Порошенко. В Кремле данные утверждения назвали абсурдными.
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