Генпрокурор Украины рассказал о поездке убийцы Вороненкова в ДНР

По его словам, 6 марта Паршов был замечен в Донецке. «Мы обыскали квартиру, где он остановился с двумя людьми», — утверждает генпрокурор.

Также Луценко сообщил, что Паршов контактировал с ополченцами на неподконтрольных Киеву территориях. Все это дает основания подозревать, что к организации убийства Вороненкова причастна Россия, считает глава надзорного ведомства.