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В ЮАР акула съела тюленя на глазах у туристов
У берегов Южной Африки туристам удалось снять на видео охоту большой белой акулы на тюленя, сообщает Daily Mail.
Акулу привлекли к лодке с туристами специальной приманкой, но та перестала интересовать хищника, когда рядом появился небольшой тюлень.
На кадрах видно, как жертва отчаянно пыталась уйти от погони, но тщетно — когда тюлень выплыл на поверхность, акула настигла его одним метким броском и утащила под воду.
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