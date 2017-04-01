В ЮАР акула съела тюленя на глазах у туристов

У берегов Южной Африки туристам удалось снять на видео охоту большой белой акулы на тюленя, сообщает Daily Mail.

Акулу привлекли к лодке с туристами специальной приманкой, но та перестала интересовать хищника, когда рядом появился небольшой тюлень.

На кадрах видно, как жертва отчаянно пыталась уйти от погони, но тщетно — когда тюлень выплыл на поверхность, акула настигла его одним метким броском и утащила под воду.