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Московское метро усилило меры безопасности после взрыва в Петербурге
Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном твиттере Московского метрополитена.
"Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что московское метро готово оказать любую помощь Петербурскому метро в случае необходимости.
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