Московское метро усилило меры безопасности после взрыва в Петербурге

Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном твиттере Московского метрополитена.

"Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что московское метро готово оказать любую помощь Петербурскому метро в случае необходимости.