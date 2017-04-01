Главное сейчас
-
Разведка США раскрыла источник компромата на окружение Трампа
-
Названа причина поражения Клинтон на выборах в США
-
Россияне начнут получать единое уведомление по уплате налогов
-
В России начали отказывать в пенсии по старости из-за нехватки баллов
-
Лидер КНДР тратит гигантские суммы на импортный алкоголь
Главные события у вас в почте
В Парагвае протестующие подожгли здание конгресса
Фото: © Flickr/ alex-s
Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после принятия поправки, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок, есть раненые, сообщает телеканал Todo Noticias.
По данным телеканала, группа протестующих ворвалась в здание парламента и начала поджигать различные предметы.
Как сообщается, в результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат.
Оставить комментарий