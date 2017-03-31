СК возбудил дело против судьи из Чечни за взыскание с России 5 млрд рублей

Чеченского судью заподозрили в вынесении неправосудного решения о выведении из казны 5 миллиардов рублей. С таким обвинением выступили в Следственном комитете России (СК РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя управления СК по взаимодействию со СМИ Светлану Петренко.

«По версии следствия, 4 мая 2010 года и 28 августа 2012 года Алу Бачаев вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации «Ассоциация «Симбиоз» «о взыскании с казны РФ более 5 миллиардов рублей», — заявила Петренко.

Глава ведомства Александр Бастрыкин лично возбудил уголовное дело в отношении судьи Алу Бачаева. По версии следствия, в результате решений судьи из казны были похищены средства на сумму более 360 миллионов рублей. Дело находится в производстве ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.