СК возбудил дело против судьи из Чечни, взыскавшего с России 5 млрд рублей

Следственный комитет России заподозрил чеченского судью в вынесении заведомо неправосудного решения взыскать с российской казны более 5 миллиардов рублей, сообщила журналистам в пятницу и.о. руководителя управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

Уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Чеченской Республики Алу Бачаева возбудил лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"По версии следствия, 4 мая 2010 года и 28 августа 2012 года Алу Бачаев вынес заведомо неправосудные решения об удовлетворении исковых требований некоммерческой организации "Ассоциация "Симбиоз"" о взыскании с казны РФ более 5 миллиардов рублей", — сказала Петренко.