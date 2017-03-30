Сотрудницу госдепа США обвинили в предоставлении ложной информации ФБР

Сотрудница государственного департамента США , имеющая доступ к конфиденциальной информации, обвинена в препятствовании правосудию и в предоставлении ложной информации ФБР . Об этом сообщает Reuters.

«Когда государственный служащий подозревается в потенциальных нарушениях или федеральных преступлениях, которые нарушают общественное доверие, мы энергично расследуем подобные заявления», — заявил представитель госдепартамента Марк Тонер

Обвинения были предъявлены 60-летней Кэндэйс Клэйборн, она будет находиться под домашним арестом до 18 апреля, даты начала слушаний по делу.

Отмечается, что дипломат не сообщила о контактах с агентами разведки КНР, которые предоставили ей тысячи долларов в качестве подарков и льгот.