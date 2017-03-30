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Сотрудницу госдепа США обвинили в предоставлении ложной информации ФБР
Сотрудница государственного департамента США, имеющая доступ к конфиденциальной информации, обвинена в препятствовании правосудию и в предоставлении ложной информации ФБР. Об этом сообщает Reuters.
«Когда государственный служащий подозревается в потенциальных нарушениях или федеральных преступлениях, которые нарушают общественное доверие, мы энергично расследуем подобные заявления», — заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.
Обвинения были предъявлены 60-летней Кэндэйс Клэйборн, она будет находиться под домашним арестом до 18 апреля, даты начала слушаний по делу.
Отмечается, что дипломат не сообщила о контактах с агентами разведки КНР, которые предоставили ей тысячи долларов в качестве подарков и льгот.
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