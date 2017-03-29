Агентство сообщило о возбуждении в России дела об убийстве Вороненкова

В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова . Об этом в среду, 29 марта, источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости.

По его словам, дело находится у сотрудника Следственного комитета России (СКР) Дениса Жеренова. В производстве у этого следователя также находится уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.

Как сообщил адвокат бывшего депутата Андрей Гривцов , его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного. Официального подтверждения возбуждения уголовного дела от СКР в настоящее время также не поступало.

28 марта стало известно, что убийцу бывшего депутата Госдумы Павла Паршова похоронили в Павлограде (Днепропетровская область, Украина).

25 марта Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице. Ранее в тот же день во Владимирском соборе Киева прошла церемония прощания с бывшим российским парламентарием, на которой присутствовали около ста человек.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Киллер открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель сумел ответным огнем ранить нападавшего (позднее украинские СМИ назвали его имя — Павел Паршов). Впоследствии убийца скончался в больнице.