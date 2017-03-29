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Агентство сообщило о возбуждении в России дела об убийстве Вороненкова
В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в среду, 29 марта, источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости.
По его словам, дело находится у сотрудника Следственного комитета России (СКР) Дениса Жеренова. В производстве у этого следователя также находится уголовное дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.
Как сообщил адвокат бывшего депутата Андрей Гривцов, его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного. Официального подтверждения возбуждения уголовного дела от СКР в настоящее время также не поступало.
28 марта стало известно, что убийцу бывшего депутата Госдумы Павла Паршова похоронили в Павлограде (Днепропетровская область, Украина).
25 марта Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице. Ранее в тот же день во Владимирском соборе Киева прошла церемония прощания с бывшим российским парламентарием, на которой присутствовали около ста человек.
Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Киллер открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель сумел ответным огнем ранить нападавшего (позднее украинские СМИ назвали его имя — Павел Паршов). Впоследствии убийца скончался в больнице.
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