В Перу в результате инцидента с самолетом пострадали более 25 человек

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту города Хауха, где при посадке загорелся самолет авиакомпании Peruvian Airlines, пишет газета La Republica со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, среди них есть ребенок. Ранее авиакомпания сообщила, что никто из 141 пассажира, находившихся на борту самолета, серьезно не пострадал. Причина происшествия выясняется.

"В момент приземления был сильный ветер, пилот совершил маневр и съехал с полосы, из-за этого сломалось шасси, топливный бак был поврежден и затем произошел взрыв", — сообщил изданию один из очевидцев произошедшего. В свою очередь, пилот самолета Денисс Хан сообщил, что колесо шасси лопнуло в момент посадки.

#ÚltimoMinuto Avión de Peruvian Airlines en Jauja. Pilotos Dennis Khan y Augusto Fajardo. Afortunadamente, pasajeros y tripulación ilesos pic.twitter.com/yGCBR6zBaa

— Alexandra Hörler (@AlexandraHorler) 28 марта 2017 г.