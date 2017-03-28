На Украине задержаны трое россиян

Украинские полицейские задержали троих россиян по подозрению в разбойном нападении на дом частных предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Нацполиции Украины в области.

«В Киевской области полиция задержала группу злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на частный дом. В настоящее время трое подозреваемых – граждане РФ задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание без санкции суда на месте преступления – прим. Рамблер/новости), разыскивается еще один подозреваемый», — говорится в сообщении.

Злоумышленники при нападении были вооружены пистолетом, ломом и ножами. Преступники разбили окна и проникли в помещение. Они стали требовать у хозяйки деньги и драгоценности. Услышав шум, дочь позвала на помощь отца. Мужчина застрелил одного из грабителей из ружья.