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Сами виноваты: россиянам не возвращают украденные с карт деньги

Россиянам не возвращают украденные с карт деньги
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Гражданам, обратившимся в суд, чтобы вернуть похищенные с банковских карт средства, не стоит рассчитывать на успех — чаще всего, они проигрывают такие дела. Об этом говорит исследование юридической компании RTM Group, которая специализируется на информационной безопасности. За прошлый год суды рассмотрели 194 подобных случая. В 81% из них победителями оказались банки.
По данным исследования, граждане чаще всего судились с ПАО "Сбербанк России" — против него было возбуждено 140 дел. Впрочем, почти все они были решены не в пользу граждан — причем, как утверждает исследование, по вполне законным основаниям. Между тем в пресс-службе Сбербанка пояснили, что такая статистика "свидетельствует о том, что продукты банка соответствуют действующему законодательству".
Попытка мирного урегулирования
В основном жертвами хищений становятся пользователи интернет-банков и мобильных приложений, рассказывает эксперт RTM Group Евгений Царев. О таких случаях не понаслышке знает адвокат, руководитель банковской практики КА "Юков и партнеры" Алина Топорнина. Ранее к ней обращались несколько клиентов, которые столкнулись со списаниями средств с банковских карт без их участия. Однако вопрос был урегулирован еще на досудебной стадии: банк вернул средства. По словам Топорниной, "если банк уверен, что собственник карты на 100% не причастен к пропаже средств, то он не доводит дело до суда и считает проблему промахом в вопросе своей безопасности".
Выяснение отношений с банком в таких случаях редко переходит в суд — крупные банки по возможности стараются урегулировать вопрос мирным путем, чтобы не портить репутацию, уверена Топорнина. Однако получается это далеко не всегда. Оплата покупок с помощью бесконтактной банковской карты
Отказ банков возвращать украденные средства — одна из самых распространенных тем на форуме сайта Banki.ru. Так, например, с карты клиентки Сбербанка Ирины А. пропало более 60 тысяч рублей.
С помощью интернет-банка деньги переводились на ее телефон, а затем уходили в неизвестном направлении. При этом никаких СМС о списании средств она не получала.
Когда Ирина обнаружила потерю, то заблокировала карту и обратилась с заявлением в банк. Впрочем, в возврате средств ей было отказано: проанализировав всю информацию, банк отметил, что списание средств происходило с личного счета клиентки на ее контактный номер телефона, поэтому отменить эту операцию невозможно. Судиться невыгодно
Однако оспаривать решение банка в суде еще сложнее, и на это решаются далеко не все граждане, рассказывает Царев. "Это долго, дорого и практика по этим делам весьма негативная — почти всегда выигрывают банки", — отмечает он. Так, например, один из клиентов его компании потерял порядка 100 миллионов рублей (речь идет о юридической компании), ему уже пришлось оплатить шесть экспертиз стоимостью от 300 до 600 тысяч рублей каждая, а также работу адвокатов.
"Даже при таких крупных хищениях процесс получается настолько дорогим, что иногда теряет смысл, а уж в отношении более мелких краж смысла совсем нет", — отмечает он.
Кроме того, даже если дело переходит в суд, гражданам практически невозможно доказать свою непричастность к пропаже средств, продолжает он. Во-первых, большинство краж происходит методом социальной инженерии, когда злоумышленники тем или иным способом узнают у клиентов банка коды доступа или пароли, рассказывает член наблюдательного совета банка "Воронеж" Роман Прохоров. В этом случае отсудить у банка ничего не удастся — по документам, все операции проходят от лица клиента.
Во-вторых, еще на стадии заключения договора банки стараются обезопасить себя. "Почти все они заключают стандартный договор с клиентами, в которых все риски использования дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк, мобильное приложение и прочее. — Прим. ред.) возлагаются на клиента", — поясняет Евгений Царев. Таким образом, банк не несет ответственности за совершение мошеннических платежей с использованием ДБО. Поэтому, по словам Царева, при рассмотрении дела суд ссылается на подписанный клиентом договор и выносит решение в пользу банков.
Что делать?
"Первое, что необходимо сделать, при краже средств со счета — это заблокировать его и карту, а затем сразу начать собирать доказательства своей невиновности", — рассказывает финансовый директор юридической компании BMS Law Firm Юрий Степанов. По его словам, в качестве таких доказательств подойдут и свидетельские показания, и любые документальные подтверждения того, что человек в момент перевода или снятия денежных средств находился в определенном месте.
Кроме того, продолжает он, необходимо запросить распечатку телефонных переговоров, которая подтвердит время прихода СМС о снятии денег и звонок в банк с требованием блокировки счета.
"Доказательства могут быть самыми разными в зависимости от обстоятельств, но чем их будет больше, тем более вероятно, что суд примет сторону клиента", — говорит Степанов.
Впрочем, основные правила безопасности в отношении банковских карт весьма просты, напоминает Юрий Степанов. "Нужно соблюдать в тайне свои реквизиты и код, нигде их не записывать, а также совершать покупки только в проверенных магазинах", — подчеркивает он.
Об осторожности в отношении банковских карт ранее уже напоминал Центробанк. По его данным, в последнее время в России появился новый вид мошенничества: участились случаи, когда неизвестные лица обращаются к клиентам банков с предложениями выкупить их банковскую карточку. После того как в распоряжении таких людей оказывается банковская карта, они используют ее для совершения нелегальных операций — в том числе для кражи средств с чужих интернет-банков или электронных кошельков.
В ЦБ также отмечали учащение случаев СМС-мошенничества, когда гражданину может прийти сообщение о том, что на его карте заблокирована определенная сумма и для ее разблокировки необходимо позвонить по указанному номеру телефона. В ходе этого разговора мошенники стараются выведать номер счета гражданина, кодовое слово и другие данные, с помощью которых они получат доступ к деньгам. В случае если мошенники узнают эти данные и воспользуются ими для кражи средств, вернуть похищенные деньги будет практически невозможно, напоминает Роман Прохоров.
Вологда Происшествия США
Центральный банк России Сбербанк России Банк Воронеж
Роман Прохоров Евгений Царев Юрий Степанов Алина Топорнина
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