Сотрудникам ФБК выписали 118 суток ареста

Глава фонда Алексей Навальный получил 15 суток ареста. Его обвинили в неповиновении полиции. Кроме того, Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции протеста.

26 марта во многих городах России прошли массовые акции протеста, главной темой которых стала борьба с коррупцией. В Москве несанкционированная акция прошла на Тверской улице.