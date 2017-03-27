Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Сотрудникам ФБК выписали 118 суток ареста
Суд приговорил сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в общей сложности к 118 суткам ареста. Об этом сообщает портал Republic.ru.
Глава фонда Алексей Навальный получил 15 суток ареста. Его обвинили в неповиновении полиции. Кроме того, Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции протеста.
Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков был приговорен к 10 суткам ареста. Руководитель московского отделения незарегистрированной Партии прогресса Николай Ляскин – к 25 суткам. Сотрудницу «Мемориала» Екатерину Мельникову, задержанную в офисе ФБК, арестовали на семь суток. Организатор прямого эфира с акций протеста Алексей Лапышев получил пять суток ареста.
26 марта во многих городах России прошли массовые акции протеста, главной темой которых стала борьба с коррупцией. В Москве несанкционированная акция прошла на Тверской улице.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
Московский Комсомолец
-
Аргументы и Факты