Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Сотрудникам ФБК выписали 118 суток ареста

Сотрудникам ФБК выписали 118 суток ареста
Фото:
Суд приговорил сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в общей сложности к 118 суткам ареста. Об этом сообщает портал Republic.ru.
Глава фонда Алексей Навальный получил 15 суток ареста. Его обвинили в неповиновении полиции. Кроме того, Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции протеста.
Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков был приговорен к 10 суткам ареста. Руководитель московского отделения незарегистрированной Партии прогресса Николай Ляскин – к 25 суткам. Сотрудницу «Мемориала» Екатерину Мельникову, задержанную в офисе ФБК, арестовали на семь суток. Организатор прямого эфира с акций протеста Алексей Лапышев получил пять суток ареста.
26 марта во многих городах России прошли массовые акции протеста, главной темой которых стала борьба с коррупцией. В Москве несанкционированная акция прошла на Тверской улице.
Еще 4 источника
Вологда Происшествия
Мемориал Фонд борьбы с коррупцией Партия Прогресса
Екатерина Мельникова Николай Ляскин Леонид Волков Алексей Навальный
Оставить комментарий

Последние новости