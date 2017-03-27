Яценюк прокомментировал сообщения о своем аресте в России

Яценюк отметил, что «правовой абсурд России, конечно, впечатляет». Политик также подчеркнул, что решение о его аресте – попытка российских властей дискредитировать его. Бывший премьер-министр выразил мнение, что в Кремле «ищут юридические механизмы преследования украинских политиков».

Решение о заочном аресте Арсения Яценюка принял 27 марта Ессентукский городской суд Ставропольского края. Его обвиняют по трем статьям: «участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».