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Яценюк прокомментировал сообщения о своем аресте в России
Арсений Яценюк назвал решение российского суда о его заочном аресте «полным бредом». Об этом бывший глава правительства Украины написал в своем аккаунте в Facebook.
Яценюк отметил, что «правовой абсурд России, конечно, впечатляет». Политик также подчеркнул, что решение о его аресте – попытка российских властей дискредитировать его. Бывший премьер-министр выразил мнение, что в Кремле «ищут юридические механизмы преследования украинских политиков».
Решение о заочном аресте Арсения Яценюка принял 27 марта Ессентукский городской суд Ставропольского края. Его обвиняют по трем статьям: «участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».
8 сентября 2015 года руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российских военнослужащих в середине 1990-х в составе карательного отряда в Чечне. В частности, глава ведомства отметил, что политик принял участие в вооруженном столкновении 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9 чеченской столицы. Также Бастрыкин обвинил Яценюка в расстреле российских военнопленных. По версии следствия, Яценюк входил сначала в состав карательного отряда «Арго», а затем «Викинг».
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