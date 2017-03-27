Пострадавший на акции протеста в Москве полицейский рассказал о нападавших

Полицейский, пострадавший в воскресенье во время несогласованной акции протеста в Москве заявил, что удар ему нанесли профессионально, рассказали навестившие в понедельник пострадавшего в госпитале члены президентского Совета по правам человека (СПЧ).

Врачи сообщили, что полицейский при исполнении служебных обязанностей получил в результате удара получил сотрясение мозга. Сам он подробно рассказал о произошедшем, по словам полицейского, ему нанесли явно профессиональный удар, он сразу потерял сознание и упал, хотя был в каске и во всех средствах защиты.

Мужчина ударил ОМОНовца в полёте с ноги, тот потерял сознание. Сейчас его коллеги избивают вообще всех pic.twitter.com/YSZlzoLyZb — Андрей (@Soshnikoff) 26 марта 2017 г.

"Председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов вместе с членом СПЧ, главой Национального антикоррупционного комитета России Кириллом Кабановым сегодня посетили в госпитале прапорщика московской полиции Евгения Г., пострадавшего в ходе проведения несанкционированной акции в Москве", — сообщает сайт президентского СПЧ в понедельник.

Правозащитники пожелали ему скорого выздоровления и пообещали ходатайствовать о помощи в решении жилищного вопроса.

"Хороший скромный парень. Мы поговорили с ним о жизни, семейном положении. Он рассказал, что у него жена, дочь, еще два брата, и они все вместе живут с родителями в одной квартире. Я пообещал, что совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса", — рассказал Федотов, слова которого цитирует сайт.