Навальный арестован на 15 суток

Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает "Интерфакс".

Также суд признал Навального виновным в организации несогласованного митинга в Москве и обязал его выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

В воскресенье, 26 марта, в российских городах прошли массовые антикоррупционные акции протеста. Митинги были согласованы в 24 городах из 100 заявленных. В Москве, где акция протеста, по разным оценкам, собрала от 7 до 30 тысяч участников, были задержаны более 1000 человек, в том числе и несовершеннолетние.