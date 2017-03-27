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NYT: хакеры из Северной Кореи пытались взломать системы Всемирного банка и ЕЦБ
Хакеры из КНДР пытались взломать сервера более чем 100 организаций по всему миру, включая Всемирный банк, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Bank of America, пишет New York Times со ссылкой на специалистов в сфере кибербезопасности.
К такому выводу они пришли в ходе расследования кибератак на банки Польши в конце 2016 года.
Издание получило от специалистов список IP-адресов, которые должны были стать целями хакерских атак. В список вошли Всемирный банк и ЕЦБ, крупные американские банки, а также финансовые организации Мексики, Чили, Чехии, России, отмечает издание.
Газета отмечает, что КНДР «все активнее прибегает к кибератакам, чтобы добывать финансовые средства».
Издание уточняет, что атаки на финансовые организации могли осуществить те же хакеры, которые похитили $81 млн со счета Федерального резервного банка Нью-Йорка в Бангладеш.
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