NYT: хакеры из Северной Кореи пытались взломать системы Всемирного банка и ЕЦБ

К такому выводу они пришли в ходе расследования кибератак на банки Польши в конце 2016 года.

Издание получило от специалистов список IP-адресов, которые должны были стать целями хакерских атак. В список вошли Всемирный банк и ЕЦБ, крупные американские банки, а также финансовые организации Мексики, Чили, Чехии, России, отмечает издание.

Газета отмечает, что КНДР «все активнее прибегает к кибератакам, чтобы добывать финансовые средства».

Издание уточняет, что атаки на финансовые организации могли осуществить те же хакеры, которые похитили $81 млн со счета Федерального резервного банка Нью-Йорка в Бангладеш.