В Москве проходит несанкционированная акция

В Москве началась несогласованная акция оппозиции. Уже есть задержанные, сообщает РИА Новости . От станции метро "Белорусская" манифестанты начали шествие по тротуарам в сторону Пушкинской площади. Они идут с лозунгами против коррупции в России.

Агентство сообщает о 8 задержанных за нарушение общественного порядка. В частности, среди них есть женщина, на которой надета майка с надписью об «обманутых дольщиках». На Пушкинской улице задержаны еще два человека, надевшие медицинские маски.

Полиция в мегафоны призывает всех разойтись и не мешать проходу людей.

Отметим, оппозиционеры утверждают, что были вынуждены выйти на улицу, поскольку московские чиновники не предоставили им место для митинга.

Ранее сообщалось о задержаниях на оппозиционных митингах во Владивостоке и Южно-Сахалинске.