Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Москве проходит несанкционированная акция
В Москве началась несогласованная акция оппозиции. Уже есть задержанные, сообщает РИА Новости. От станции метро "Белорусская" манифестанты начали шествие по тротуарам в сторону Пушкинской площади. Они идут с лозунгами против коррупции в России.
Агентство сообщает о 8 задержанных за нарушение общественного порядка. В частности, среди них есть женщина, на которой надета майка с надписью об «обманутых дольщиках». На Пушкинской улице задержаны еще два человека, надевшие медицинские маски.
Полиция в мегафоны призывает всех разойтись и не мешать проходу людей.
Отметим, оппозиционеры утверждают, что были вынуждены выйти на улицу, поскольку московские чиновники не предоставили им место для митинга.
Ранее сообщалось о задержаниях на оппозиционных митингах во Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Оставить комментарий