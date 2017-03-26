Мать убийцы Дениса Вороненкова опознала тело сына

Татьяна Паршова, сын которой некоторое время служил в Национальной гвардии Украины и на днях собственноручно застрелил в Киеве беглого российского политика и бизнесмена Дениса Вороненкова , прибыла в украинскую столицу на опознание тела. В морг на улице Оранжерейной жительница Днепра явилась в сопровождении следователя Киевской прокуратуры и своего адвоката Максима Николаенко.

Стрелок, орудовавший возле отеля "Премьер Палас", смертельно раненный личным телохранителем Вороненкова, как показала Татьяна Паршова, - действительно ее 29-летний сын Павел Паршов . Уроженец Севастополя перед зачислением в Нацгвардию здорово "наследил" в Днепропетровске, отчего был вынужден скрываться от следствия на территории России.

Для Татьяны Паршовой пребывание ее сына в рядах добровольческих батальонов, а затем в составе НГУ стало откровением. Женщина утратила связь с Павлом еще в 2012 году. Друзья сына передали, что тот в связи с возбуждением против него уголовного дела за фиктивное предпринимательство с целью отмывания денег несколько лет поживет за пределами Украины. Впоследствии те же лица несколько раз передавали весточки от сына: у того "все в порядке, живет в гражданском браке, у пары совместный ребенок".

Утверждение Татьяны Паршовой дисгармонирует с постом в Facebook внештатного советника главы МВД Украины Антона Геращенко . Этот депутат Верховной Рады заявил, что объявленный в розыск Паршов прятался от следствия на территории Украины и лишь однажды (судя по данным Госпогранслужбы Украины) пересек украинско-российскую границу в 2015 году. Обратно будущий киллер добирался через Белоруссию, украинскую границу пересек пешком в погранпункте "Новые Яриловичи" (Черниговская область).

Адвокат Максим Николаенко пока не комментирует эту и другие "нестыковки". Он, мол, совсем недавно стал представлять интересы Татьяны Паршовой (признанной потерпевшей по данному уголовному производству); всякие каверзные вопросы г-н Николаенко посоветовал задавать процессуальному руководителю.