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СМИ: на московском кладбище нашли тело помощника депутата Госдумы
Помощник депутата Госдумы найден мертвым на могиле дочери в Москве. Тело мужчины нашли на Котляковском кладбище, сообщает РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170326/1490820962.html со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
«Рядом с ним обнаружен пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами», - сказал собеседник агентства.
По его словам, рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти. По информации издания Life, погибший – Никифорук В.П. Издание пишет, что он работал помощником депутата Госдумы Москвитина Д.П.( «Единая Россия»). Дочь Никифорука погибла в ноябре 2016 года.
Отметим, что возможно, журналисты издания перепутали фамилию дпарламентария. В списках Госдумы значится депутат Москвин Денис Павлович.
Следственный комитет начал проверку.
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