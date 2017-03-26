В Башкирии столкнулись два грузовых поезда

Три человека погибли, один пострадал при столкновении двух железнодорожных грузовых составов в Башкирии в воскресенье, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Столкнулись два поезда, один с рудой, другой порожний. По предварительным данным, три машиниста погибли, еще один пострадал", — сказал собеседник агентства.

По официальным данным МЧС по Башкирии, инцидент произошел в 15.05 мск в городе Учалы в республике Башкортостан.

"На территории Учалинского горно-обогатительного комбината столкнулись два грузовых состава. Угрозы населенному пункту нет. На месте работают 27 человек и три единицы техники", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь башкирского МЧС Елена Мавлютова.

Следственный комитет пока не комментирует ситуацию.