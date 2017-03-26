Сербские фанаты напали на болельщиков «Спартака»

Три болельщика московского «Спартака» были ранены в Белграде после товарищеской встречи между российской командой и сербской «Црвеной Звездой», передает ТАСС

Два россиянина -- уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения -- были госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжелом состоянии. В медицинском центре скорой помощи подтвердили госпитализацию двоих пострадавших. Еще одному пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте.

Очевидцы рассказали, что на группу российских и сербских фанатов, которые шли с флагами после матча, напали фанаты белградского клуба «Партизан». Конфликт возник из-за красно-белого шарфа одного из болельщиков. Инцидент произошел на ул. Краля Милана.

На место прибыли экипажи скорой помощи, а также бригада полиции, двое нападавших задержаны. Идет опрос свидетелей. К полицейским с жалобами с жалобами на нападения обратилось еще несколько фанатов. Так, одна из девушек сообщила полиции, что за символику «Црвены Звезды» ее забросали камнями несколько человек.

В дежурной части полиции белградского района Врачар инцидент пока не комментируют. Накануне «Спартак» проиграл сербской команде со счетом 1:2.

Перед встречей фанаты московского «Спартака» и сербской «Црвены Звезды» спели «Катюшу» затем прошли вместе по улицам города от России в Сербии к стадиону.