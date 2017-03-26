Число пострадавших при мощном взрыве в Великобритании превысило 30 человек

Число пострадавших в результате мощного взрыва на западе Великобритании, произошедшего, предположительно, из-за утечки газа или пожара, возросло до 32, сообщили в местной службе скорой помощи.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших.

"Новая информация по инциденту в Виррале: 30 пациентов с легкими травмами и два пациента с тяжелыми ранениями были госпитализированы", — сообщили медики в своем Twitter.

Взрыв произошел в воскресенье в графстве Мерсисайд в районе Виррал (Wirral). На место прибыли многочисленные правоохранители и машины скорой помощи. Жители близлежащих домов были эвакуированы.