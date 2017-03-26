На востоке Москвы произошел пожар в ТЦ

Возгорание произошло в подвале торгового центра "Скарабей" на востоке Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, эвакуировано 30 человек.

"В ТЦ "Скарабей" на 8 км МКАД плотное задымление на 1 этаже. Из здания эвакуировано 30 человек", - сказал собеседник агентства.