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Самолет рухнул на жилой дом в США

Самолет рухнул на жилой дом в США
Фото:
Небольшой частный самолет упал на жилой дом в штате Джорджия, США. Об этом сообщила «Газета.ru». По информации издания, пилот самолета погиб.
Местный телеканал WSB-TV на своей странице в Twitter опубликовал видео с места происшествия.
Инцидент произошел в 2,5 километра от международного аэропорта Кобб Каунти.
Сообщается, что жившая в доме семья не пострадала, так как была в церкви в момент падения самолета.
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