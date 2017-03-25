Самолет рухнул на жилой дом в США

Небольшой частный самолет упал на жилой дом в штате Джорджия, США. Об этом сообщила «Газета.ru». По информации издания, пилот самолета погиб.

#BREAKING - This is video from moments after a plane crashed into a home in Cobb County | LIVE UPDATES: https://t.co/zeCdBDOxpg pic.twitter.com/xhPuDZu47Q — WSB-TV (@wsbtv) 25 марта 2017 г.

Местный телеканал WSB-TV на своей странице в Twitter опубликовал видео с места происшествия.

Инцидент произошел в 2,5 километра от международного аэропорта Кобб Каунти.

Сообщается, что жившая в доме семья не пострадала, так как была в церкви в момент падения самолета.