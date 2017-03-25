РФ подала в Верховный суд США аргументацию за отмену приговора Буту

«Была отправлена дружеская аргументация в поддержку Виктора Бута от Российской Федерации. Это первый раз, когда РФ подает такую аргументацию в Верховный суд США», – цитирует ТАСС адвоката.

Юридическая форма документа, с которой адвокаты Бута связывают надежды на отмену приговора называется «аргументация друга суда».

Сам Бут был приговорен к 25 годам тюрьмы в США за попытку продажи оружия террористам из Колумбии.

Ранее против него выдвигались обвинения в транспортировке его авиакомпанией оружия в горячие точки мира, отмывании денег и контрабанде алмазов.

В России он участвовал в переговорах по освобождению экипажа самолета Ил-76, захваченного в Афганистане.