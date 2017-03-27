СМИ сообщают о мощном взрыве во французской Бонди

Global News сообщает о мощном взрыве во французской коммуне Бонди, расположенной в северо-восточном пригороде Парижа.

#BREAKING: A large explosion in Bondy, France #Bondy #France@Breaking911HQ pic.twitter.com/qYLiKjV7CV

— Global News (@GlobalZarfati) 26 марта 2017 г.

Согласно сообщениям очевидцев ,вслед за взрывом вспыхнул сильнейший пожар.

Более подробной информации пока не приводится.