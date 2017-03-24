СМИ узнали о «иллюзорном состоянии» пилота при крушении Ту-154

Пилот Ту-154 потерял пространственную ориентировку и отправил самолет в пике. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию авиакатастрофы. По данным издания, графики крена и тангажа лайнера подтверждают эту версию.

В публикации отмечается, что пилот Ту-154 через минуту после взлета принимал решения исходя не из данных приборов, а руководствуясь своими «иллюзорными ощущениями». По словам собеседника газеты, все системы лайнера реагировали на действия экипажа до последнего момента, вплоть до столкновения с водой.

Авиаэксперты отмечают, что при ночных вылетах через несколько секунд после взлета от освещенной полосы «сразу попадаешь как будто в черную дыру». Каждая десятая авиакатастрофа происходит в связи с потерей пространственной ориентировки.