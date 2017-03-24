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ИГ взяло ответственность на нападение на базу Росгвардии в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group.
Ранее сообщалось, что шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены. Жизни пострадавших бойцов Росгвардии в настоящее время ничего не угрожает. С семьями раненых и погибших работают психологи.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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