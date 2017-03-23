Очевидцы рассказали СМИ подробности убийства Вороненкова

Злоумышленник, убивший в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова , ждал его возле машины, передаёт телеканал «112 Украина» со ссылкой на очевидцев.

«Человек, который убил Вороненкова, стоял здесь, возле машины, ждал человека, который шёл от бульвара Шевченко. Оттуда направлялся Денис Вороненков и его охранник. Они шли из-за угла и сюда были направлены выстрелы», — цитирует телеканал свидетелей преступления.

По их словам, охранник Вороненкова быстро отреагировал на нападение, но был ранен. Присев на одно колено, он стал кричать, что рядом убийца.

Кроме того, свидетели рассказали, что через дорогу от места происшествия находились полицейские. Однако, по словам одного из очевидцев, прибежавший на помощь сотрудник правоохранительных органов был без оружия.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что ведётся розыск второго участника убийства Дениса Вороненкова.

Вороненков был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева днём в четверг, 23 марта. Убийца скончался позднее в больнице.