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В Киеве раскрыли обстоятельства убийства Вороненкова
Убийца Дениса Вороненкова стрелял из пистолета ТТ. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили порядка 20 гильз. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Его слова приводит «112.ua».
«На месте происшествия изъято около 20 гильз, изъят пистолет киллера ТТ. Также был задействован пистолет охранника «Стечкина», - заявил Луценко.
Бывший член КПРФ получил пулю в шею, две в область лица, одну в живот. От полученных ранений Вороненков скончался на месте. Охранник бывшего парламентария получил ранение в область сердца, он находится в сознании. Луценко добавил, что Вороненкова охраняли сотрудники одной из спецслужб Украины. Убийца в ходе перестрелки получил сквозное ранение головы и скончался в больнице. Известно, что нападавший был гражданином Украины.
Супруга убитого Мария Максакова в настоящий момент находится на допросе. В момент нападения Вороненков направлялся на встречу с бывшим российским парламентарием Ильей Пономаревым. Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Власти Украины обвинили в преступлении Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения. В России на Вороненкова заведено уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания. В конце 2016 года Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой переехал жить на Украину, где сделал ряд громких заявлений. В частности, экс-парламентарий сравнил Россию с нацистской Германией.
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