Дениса Вороненкова похоронят в Киеве

Как сообщалось, экс-депутат Государственной думы Денис Вороненков был убит киллером, напоминает РИА Новости. Охранник отставного политика, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице от полученных ранений. Правоохранительными органами Украины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В конце 2016 года Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой , в конце 2016 года уехал из России на Украину, где вскоре получил гражданство. Он объяснял свой отъезд из России политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ в таких действиях видят попытку скрыться от следствия – экс-депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.