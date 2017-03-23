Вороненков планировал вернуться в Россию и сдаться

Московский бизнесмен Отарий Кабахидзе, признанный потерпевшим по делу экс-депутата Дениса Вороненкова , заявил, что бывший парламентарий хотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Life.

По словам Кобахидзе, он общался с Вороненковым за день до убийства. «Вчера я подъехал к офису, и ко мне подошел незнакомый человек, который меня ждал. Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон. Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям», - рассказал предприниматель. По словам Кобахидзе, Вороненков просил связать его «напрямую со следователем», чтобы он мог обсудить возможность своего возвращения.

Бизнесмен отметил, что недавно подал в суд на Вороненкова, потребовав, чтобы тот компенсировал ему причиненный ущерб. Деталей своего иска он не раскрыл. «Хоть человек и злодей и причинил нашей семье много горя, для меня это неприятное известие, и как-то злорадствовать по этому поводу я не хочу», - сказал он.

Вороненков был застрелен днем 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас». По предварительным данным, когда экс-депутат выходил из отеля, между его охранником и поджидавшим их киллером началась перестрелка. Бывший депутат был убит, а его охранник и нападавший ранили друг друга. Сейчас они оба находятся в больнице. Личность нападавшего пока неизвестна.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к убийству причастны украинские спецслужбы.