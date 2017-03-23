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Вороненков планировал вернуться в Россию и сдаться
Московский бизнесмен Отарий Кабахидзе, признанный потерпевшим по делу экс-депутата Дениса Вороненкова, заявил, что бывший парламентарий хотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Life.
По словам Кобахидзе, он общался с Вороненковым за день до убийства. «Вчера я подъехал к офису, и ко мне подошел незнакомый человек, который меня ждал. Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон. Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям», - рассказал предприниматель. По словам Кобахидзе, Вороненков просил связать его «напрямую со следователем», чтобы он мог обсудить возможность своего возвращения.
Бизнесмен отметил, что недавно подал в суд на Вороненкова, потребовав, чтобы тот компенсировал ему причиненный ущерб. Деталей своего иска он не раскрыл. «Хоть человек и злодей и причинил нашей семье много горя, для меня это неприятное известие, и как-то злорадствовать по этому поводу я не хочу», - сказал он.
Вороненков был застрелен днем 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас». По предварительным данным, когда экс-депутат выходил из отеля, между его охранником и поджидавшим их киллером началась перестрелка. Бывший депутат был убит, а его охранник и нападавший ранили друг друга. Сейчас они оба находятся в больнице. Личность нападавшего пока неизвестна.
Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным. В Госдуме заявили, что к убийству причастны украинские спецслужбы.
В октябре 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Ему вменяют причастность к рейдерскому захвату частного здания. Следователи считают, что он организовал обналичивание полученных преступным путем денег. Также его обвиняют по статье 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц).
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