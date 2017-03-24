Украинский нардеп назвал убийцу Вороненкова агентом РФ

«Он был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходил там службу, а потом получил приказ на ликвидацию «врага России», — рассказал Геращенко.

По словам советника МВД, убийца Вороненкова действительно служил в Национальной гвардии Украины в течение 13 месяцев, однако он не принимал участия в боевых действиях в зоне АТО, «хотя у него есть соответствующее удостоверение».

«Можно с уверенностью сказать: господин Вороненков был убит агентом российских спецслужб, гражданином Украины», — добавил Геращенко.

Депутат также заявил, что следователи уже «серьезно продвинулись» в расследовании. В частности, он отметил, что правоохранителям известна личность и биография убийцы. Киллер якобы был завербован российскими спецслужбами в 2014 году, сейчас правоохранители изучают всю историю его пребывания в Украине, опрашивают его бывших сослуживцев.

Кроме того, Геращенко заявил, что правоохранительные органы уже ищут второго человека, который принимал участие в организации убийства.