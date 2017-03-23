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Зорян Шкиряк обвинил в убийстве Вороненкова российские спецслужбы

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обвинил российские спецслужбы в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве.
"Лично я убежден в том, что это может быть циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".
В свою очередь в Госдуме заявили, что убийство Вороненкова — это провокация украинских спецслужб
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МВД Госдума
Денис Вороненков
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