Зорян Шкиряк обвинил в убийстве Вороненкова российские спецслужбы

"Лично я убежден в том, что это может быть циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

В свою очередь в Госдуме заявили, что убийство Вороненкова — это провокация украинских спецслужб