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В центре Киева произошла стрельба
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com
Об этом в субботу, 25 марта, сообщает «Громадское».
По его данным, инцидент случился на улице Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова) возле ресторана «Хмели-Сунели». Один мужчина получил огнестрельное ранение ноги, на машине скорой помощи он был госпитализирован.
Правоохранители задержали двух человек, на месте ЧП работают сотрудники Национальной полиции. По предварительным данным, причиной стрельбы стала ссора. Других подробностей не приводится.
23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Когда он в сопровождении охранника вышел из отеля, неизвестный открыл огонь. Телохранитель сумел ответными выстрелами ранить нападавшего, киллер был доставлен в больницу, где позднее умер.
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