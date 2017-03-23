Вороненков предсказал свое убийство в последнем интервью

«На Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. Как ни странно, главным моим гарантом был закон. Хотя на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится – убить, как Бандеру», - сказал он, отметив, что «люди в России нездоровы и сошли с ума».

На вопрос журналиста о том, не боится ли Вороненков «хлебнуть чая с полонием», экс-депутат ответил, что «мы все рано или поздно умрем», но «важно то, как и зачем мы жили». Он также отметил, что у него «нет гарантий собственной безопасности». «В России любят повторять такую суггестию [психологическое внушение – прим.ред.]: Ложь во спасение. Как я понял, тут очевидная ментальная деградация, теперь уже и убийство во благо. Россия – государство, которое так уничтожает людей. Что ж теперь, жить с постоянным страхом?» - сказал он.

По предварительным данным, Вороненков был застрелен днем 23 марта возле киевского отеля «Премьер-палац». Когда Вороненков выходил из гостиницы, между его охранником и киллером началась перестрелка. Бывший депутат был убит, а его охранник и нападавший ранили друг друга. Сейчас они оба находятся в больнице. Личность нападавшего пока неизвестна. Глава полиции Киева Андрей Крищенко назвал это убийство заказным.