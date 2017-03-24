Протоиерей Чаплин назвал убийство Вороненкова божьим вмешательством

«Я думаю, что здесь не обошлось без вмешательства божьего в историю, вне зависимости от того, осуществилось ли это вмешательство человеческими руками, которые ведомы волей и умом, или произошла какая-то случайность», — отметил он.

По его мнению, в этом случае было «некое вмешательство божье в историю, и оно, безусловно, связано со справедливостью и правдой», потому что «предавать Россию нельзя, и это вызов не только одной стране, а вызов богу».

«Россия — это подложие престола бога, это единственное сегодня государство, которое имеет, по крайней мере, теоретически шанс построить закон и общество на основе божьего закона. Поэтому жить в России и заботиться о будущем России — это христианский долг, а предательство России — это дела антихристианское, и господь, конечно, за это наказывает», — подчеркнул протоиерей.

Вороненков был застрелен в четверг, 23 марта, в центре Киева. Киллер открыл стрельбу, когда Вороненков вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель открыл ответный огонь по преступнику. Бывший депутат был убит на месте, киллер получил тяжелое ранение и умер в больнице. Охранник был также госпитализирован.

Позже стало известно, что убийца служил в Нацгвардии Украины.