Кому была выгодна смерть экс-депутата Госдумы Вороненкова

Источник RT в правоохранительных органах Украины подтвердил информацию о том, что убийца экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова был бойцом Нацгвардии и участником силовой операции на юго-востоке страны. Киллер, тяжело раненый на месте происшествия охранником Вороненкова, через несколько часов скончался в больнице. Руководство Украины обвиняет в организации убийства российские спецслужбы, власти РФ причастность к преступлению категорически отрицают. Об основных версиях трагедии, а также о мифах, уже созданных вокруг громкого дела Киевом, — в материале RT.

Денис Вороненков был убит в 11:25 утра неподалёку от элитной гостиницы «Премьер Палас» на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. Вместе с охранником (сотрудником спецслужбы) он шёл на встречу с другим беглым экс-депутатом Государственной Думы Ильёй Пономарёвым . Но попасть в отель не смог.

В этот момент и началась перестрелка, в ходе которой Вороненков был убит, а представитель СБУ и нападавший — ранены. Свидетели говорят о семи выстрелах: три пули попали в депутата, а через несколько часов от двух пулевых ранений скончался и сам убийца. Он так и не пришёл в сознание.

Спустя 40 минут после стрельбы глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что ранения получили охранник Вороненкова и сам нападавший. По его словам, убийство носит заказной характер. «Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления», — цитирует Крищенко телеканал «112 Украина».

Представитель украинского МВД Артём Шевченко считает, что убийство было выгодно Москве, «которая ведёт против нас войну и открытую, и скрытую». «В стране немало агентуры и людей, которые этому способствуют», — сказал Шевченко, добавив, что версия о причастности России является «очевидной».

«Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину», — написал в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко также был категоричен. «Циничное убийство одного из свидетелей, проходящего по делу госсовета экс-президента Януковича », — сообщил он в Facebook.

Как пояснил Геращенко в эфире телеканала «112 Украина», «проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства». По его словам, вся информация по расследованию убийства Вороненкова является секретной, чтобы второй участник убийства не был ликвидирован.

Расследованием резонансного убийства занимается прокуратура Киева. На брифинге с журналистами Юрий Луценко заявил, что следствие рассматривает две версии. Одна из них — месть за «сверхважные показания», которые Денис Вороненков предоставил по делу сбежавшего президента Виктора Януковича. Вторая — причастность представителей ФСБ , которые якобы решили отомстить Вороненкову за его расследования о контрабанде.

«Сверхважные показания» бывших российских парламентариев, по словам Луценко, сводятся к тому, что «механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлём в декабре (имеется в виду 2014 год. — RT), когда Майдан ещё стоял в центре Киева». Данный аргумент приводится в доказательство вины Януковича, который якобы одобрил «военное вторжение» и тем самым совершил госизмену. Сейчас украинские следователи завершают расследование дела против экс-президента Украины и намерены передать его в суд.

Но действительно ли это является основанием для резонансного убийства? Эксперты сомневаются, поскольку показания уже даны. Например, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко не уверен в том, что Вороненков мог стать главным свидетелем Генпрокуратуры по делу о госизмене Виктора Януковича. «Я не думаю, что он являлся ключевым свидетелем. То, что Генеральная прокуратура процессуально, согласно украинскому криминальному кодексу, у него отобрала показания, в том числе, я надеюсь, в видеоформате, это вполне позволяет использование в суде», — сообщил Наливайченко в эфире телеканала «112 Украина».

Бывший руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк считает, что убийство Дениса Вороненкова связано с бизнес-разборками, а не с местью со стороны ФСБ.

Никаких важных сведений о руководстве РФ он не мог сообщить, считает Вовк. Бизнес-конфликтов же у Воронкова было много.

В России Вороненкова с 2014 года подозревали в участии в рейдерском захвате здания в центре Москвы. 6 апреля 2015 года Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы, которые указывают на вину коммуниста, обладавшего депутатской неприкосновенностью. Однако постановление о привлечении бывшего парламентария к уголовной ответственности было вынесено лишь 15 февраля 2017 года.

В этот момент экс-депутата уже не было на территории России. В интервью украинским СМИ Вороненков утверждал, что его якобы преследуют российские спецслужбы. Экс-депутат боялся, что его «в багажнике вывезут из Украины».

Получив украинский паспорт, бывший парламентарий полностью поменял точку зрения на события 2014 года. В частности, Вороненков заявил, что не поддерживает присоединение Крыма к России, и стал критиковать политику властей РФ. При этом Украина в его представлении являлась демократическим государством.

«Мне не нужны никакие гарантии. В Украине, в отличие от других стран постсоветского пространства, работают демократические законы. Как ни странно, главным моим гарантом был закон. Хотя на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится — убить, как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они не здоровы», — сказал Вороненков изданию «Гордон».

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что Киев получил от Вороненкова все необходимые «доказательства» вины Януковича и беглый депутат VI созыва стал никому не нужен. Устранение Вороненкова позволяет постмайданным властям продолжать обвинять во внутренних бедах Москву, скрывая чудовищный разгул преступности на Украине.

МВД уже сообщило, что в кармане нападавшего был украинский паспорт. Источник RT в правоохранительных органах Украины подтвердил, что при умершем в больнице убийце обнаружили удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией. По словам собеседника RT, киллер был непосредственным участником АТО на юго-востоке страны.

В прокуратуре эту информацию пока не комментируют. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган уточнила лишь, что сейчас проводится проверка подлинности всех документов. Имя убийцы до сих пор не разглашается. Эксперты утверждают, что киллер был явно плохо подготовлен: выбрал неудачное место, слабое оружие и не продумал, как будет скрываться с места преступления.

«Я уверен, что на 99,9% будет распространяться идея, что здесь замешана только Россия. Под эту версию будут подгоняться слова Вороненкова о якобы преследованиях, будет много говориться о том, как России выгодно дестабилизировать Украину и выставить её виноватой в глазах Запада», — сказал RT политолог Денис Денисов

По его мнению, убийство действительно заказное и подлинных заказчиков украинское следствие не установит.

«Смею предположить, что Вороненкова убили какие-то радикалы из добровольческих батальонов за денежное вознаграждение. Цель — очернить РФ. Уж слишком удобное убийство для того, чтобы в очередной раз свалить всё на Россию», — рассуждает Денисов.

Украинский политолог Александр Дудчак также сомневается в объективности следствия. «Вряд ли Вороненков знал что-то важное, хоть раньше он и служил в военной прокуратуре. В любом случае за время пребывания на своей новой родине он всё рассказал. Как источник информации он был уже не нужен. Отработал своё, а предателей никто не любит», — заявил RT эксперт.

«В этом убийстве, конечно, можно заподозрить противников украинского режима, но если начистоту: кому Вороненков нужен? Выгодно его убийство как раз киевской власти. Это новый информационный повод, повод сказать, что Россия преследует инакомыслящих и готова убивать в самом центре Киева», — подчеркнул Дудчак.

В результате государственного переворота в 2014 году на Украине обострилась проблема безопасности. В украинском обществе не было однозначной точки зрения на итоги революции. Накал политических страстей происходил на фоне разгула радикальных группировок, которые во время беспорядков завладели оружием со складов МВД.

20-22 февраля на Майдане расстреляли более 100 человек, 13 апреля новое киевское руководство распорядилось ввести войска в Донбасс, а 2 мая в Одессе жертвами столкновений с радикалами стали 48 человек.

Весной 2015 года в Киеве начались убийства видных общественных деятелей. Президент Виктор Янукович и ряд членов Партии регионов покинули Украину сразу после революции, однако большая часть противников «майдана» осталась в стране.

28 февраля 2015 года при весьма странных обстоятельствах погиб внештатный советник Януковича Михаил Чечетов. Политик якобы решил свести счёты с жизнью и сбросился с 17-го этажа. 9 марта 2015 года самоубийство совершил депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Станислав Мельник

Спустя три дня был найден мёртвым ещё один «самоубийца» из Партии регионов — бывший глава Запорожской области Александр Пеклушенко.

15 апреля 2015 года был застрелен «регионал», депутат Верховной Рады Украины V созыва, активист «антимайдана» Олег Калашников . Через день от пуль радикалов погиб журналист и писатель Олесь Бузина.

Все убитые в 2015 году граждане не были лояльны к постмайданной власти людьми. Ответственность за их убийство взяла на себя « Украинская повстанческая армия »*, под вывеской которой, как считают эксперты, действуют украинские националисты.

25 марта 2016 года в 27 км от города Жашков Черкасской области было найдено тело адвоката Юрия Грабовского , который отстаивал в киевском суде интересы российских «спецназовцев» Александра Александрова Евгения Ерофеева . Украинское следствие полагает, что убийство Грабовского никак не связано с его профессиональной деятельностью.

20 июля 2016 года в Киеве на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко была взорвана машина, в которой ехал перебравшийся на Украину известный российский журналист Павел Шеремет

Примечательно, что не все убийства, совершённые в 2016 году, не вписываются в логику устранения нелояльных киевскому режиму людей. Грабовский был человеком аполитичным, а Шеремет открыто выступал против вхождения Крыма в состав России. Впрочем, политологи уверены, что имена настоящих заказчиков всех убийств, совершённых после «майдана», нынешние украинские власти никогда не объявят.

* «Украинская повстанческая армия» — организация, запрещённая на территории России.